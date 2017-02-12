北京2017首例H7N9 病情危重

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中國大陸北京市11日確診1例境外移入人感染H7N9病例，目前患者病情危重，正被救治中。這是北京市2017年發現的首例人感染H7N9病例。

新華網報導，這名68歲的張性男患者，是河北省廊坊市人，1月29日在當地發病，並在當地醫療機構就診，因病情逐漸加重，2月6日經救護車轉至北京救治，11日確診為人感染H7N9病例。

目前患者病情危重，仍被全力救治中。經調查，患者有可疑禽類接觸史，其密切接觸者目前均無相關症狀。

中國大陸H7N9禽流感疫情持續升溫，自入秋（105年10月1日）至2月初，至少已發現261個病例，病例數以江蘇、浙江、安徽、廣東居多。1060212

(中央社)