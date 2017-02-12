男留言大開殺戒駕車亂撞 員警民眾受傷

49歲的李姓男子今天凌晨1時許在屏東內埔鄉一間超商向店員要了紙筆寫下將「大開殺戒」後，隨即開車衝撞民眾和追捕的員警，造成2名員警及2名民眾受傷，李男最後中槍就逮。

內埔警分局表示，李姓男子被逮後一直無法正常溝通，到底為何有這樣的瘋狂舉動，還要再調查。

警方表示，今天凌晨1時20分許，李嫌進到超商向店員要了紙筆寫下「已證般若，我將隨意殺生，大開殺戒，要命別亂跑」後，走出超商，正好超商內有3名民眾走出店外要牽機車，李嫌開車衝撞3人，造成其中1名男子受到輕傷，距離超商只有30公尺的龍泉派出所員警潘郝傳駿在所內聽到巨大撞擊聲，立刻衝出派出所，要攔查李嫌的自小客車，李嫌竟開車衝向派出所前的潘警，潘警閃躲沒被撞到，李嫌來回衝撞交通錐及巡邏車。

警方指出，此時龍泉所副所長蕭吉良等人在情況急迫下，朝李嫌的車子輪胎射擊了18槍，李拒檢未停，並加速沿原勝路往屏科大方向逃逸。

李嫌開了約400公尺，再撞擊1部重機車，造成機車騎士臉部等多處受傷，之後又迴轉往龍泉派出所方向疾駛，逆向高速衝撞當時正在追緝的巡邏車，造成駕駛警員黃志明右腳膝蓋挫傷、暈眩；副駕駛警員潘郝傳駿左肩斷裂骨折、右腳挫傷、暈眩。

李嫌在撞了巡邏車後，立即下車空手揮拳要攻擊員警，已受傷的員警潘郝傳駿拔槍向李嫌射擊，射中他的右腳腳踝，並與警員黃志明不顧傷痛共同將男子壓制在地，支援警力到達後，2警與李嫌一起送醫。

分局表示，員警雖沒有生命危險，但潘警骨折開刀至少要休養3個月。

分局表示，並沒有在李嫌身上聞到酒味，至於有沒有喝酒或吸毒，要等檢驗出來後才知道，因李嫌精神狀態不穩定，還無法正常偵訊，動機將深入調查。1060212

(中央社)