北京今年首例 68歲男感染H7N9病危

北京市11日報告一例輸入性人感染H7N9病例，目前患者病情危重，正在全力救治中。這是北京市2017年發現的首例人感染H7N9病例。

據新華網消息，68歲張姓男患者，河北省廊坊市人，1月29日在當地發病並在當地醫療機構就診，因病情逐漸加重，於2月6日轉至北京救治，11日確診為人感染H7N9病例。目前患者病情危重，仍在全力救治中。經調查，患者有可疑禽類接觸史，其密切接觸者目前均無相關症狀。

據介紹，人感染H7N9主要是通過接觸攜帶H7N9病毒的禽類而感染，目前尚無人際間傳播的證據。北京市衛計委提醒，儘量不要接觸活禽，生鮮禽類食品要熟透後食用，相關從業人員要做好職業健康防護；春季為傳染病多發季節，要養成良好的個人衛生習慣，做好必要的個人健康防護。

(旺報)