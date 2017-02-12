北京今年首例 68歲男感染H7N9病危
北京市11日報告一例輸入性人感染H7N9病例，目前患者病情危重，正在全力救治中。這是北京市2017年發現的首例人感染H7N9病例。
據新華網消息，68歲張姓男患者，河北省廊坊市人，1月29日在當地發病並在當地醫療機構就診，因病情逐漸加重，於2月6日轉至北京救治，11日確診為人感染H7N9病例。目前患者病情危重，仍在全力救治中。經調查，患者有可疑禽類接觸史，其密切接觸者目前均無相關症狀。
據介紹，人感染H7N9主要是通過接觸攜帶H7N9病毒的禽類而感染，目前尚無人際間傳播的證據。北京市衛計委提醒，儘量不要接觸活禽，生鮮禽類食品要熟透後食用，相關從業人員要做好職業健康防護；春季為傳染病多發季節，要養成良好的個人衛生習慣，做好必要的個人健康防護。
(旺報)
關鍵字：H7N9
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。