美日第一夫人外交 梅蘭妮亞V.S.安倍昭惠
隨著日本首相安倍晉三（Shinzo Abe）前往美國，與新任總統川普（Donald Trump）進行正式外交訪問，外界不僅關注安倍與川普的談話和互動，兩位第一夫人的互動與穿著，也成為各方注意的焦點之一。兩人在參訪佛州森上博物館（The Morikami Museum and Japanese Gardens）內的日式庭園時，已3訪白宮的安倍昭惠（Akie Abe）以簡單的白上衣與黑色窄裙出席，而模特出身的梅蘭妮亞（Melania Trump）則以一席連身的純白洋裝，讓好身材一覽無遺。
據路透社（Reuters）報導，除了檯面上硬梆梆的政治外交角力，夫人外交一向是各國互訪時的另類「嬌點」。隨丈夫第3度前往美國訪問的安倍昭惠，今日在佛州森上博物館與美國第一夫人梅蘭妮亞的公開行程中，兩人的互動明顯保持距離，親密度遠不及前2次與蜜雪兒（Michelle Obama）或蘿拉布希（Laura Bush）的會面。而在公開行程中，模特兒出身的梅蘭妮亞以一身純白色的連身洋裝配上外套，讓她的好身材一覽無遺；而行事相對保守的安倍昭惠，則是以白衣黑裙的簡單風格出席。
與模特出身的梅蘭妮亞不同，日本首相夫人安倍昭惠，婚前本姓松崎，出身於知名食品大廠森永製菓株式會社，父親松崎昭雄是前任社長、祖父是第3任社長，曾祖父更是該公司的創始人。財團千金出身的她，聖心女子專門學校畢業後，進入最大的廣告公司-電通任職，後與安倍晉三結識，兩人於1987年6月登記結婚。作為政治人物的妻子，安倍昭惠曾多次以身體健康為由，想勸退丈夫從政壇引退，但都被安倍晉三嚴詞拒絕。
此外，和從競選期間起就一直「沈默」的梅蘭妮亞截然不同，擁有立教大學（Rikkyo University）碩士學位的安倍昭惠，對於丈夫的許多政策也很有自己的觀點和看法，包含前幾年吵得不可開交的消費稅率，她就曾公開向媒體表示，自己相當不認同調高稅率的作法，也曾勸阻丈夫放棄該法案。兩位無論在穿著、行事和思維都天差地遠的第一夫人，未來又將碰出怎樣的火花，都是外界關注的焦點。
(中時電子報)
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