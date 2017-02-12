大陸最宅男 一年點1292次外賣

據《現代快報》報導，武漢有個13歲少年不喜家中餐偏好點外賣，一年中有265天都靠外賣解決。某互聯網外賣平台發布2016外賣大資料，資料顯示該平台最宅的一位使用者全年外賣訂單量高達1292次。

武漢13歲少年就算家人做好了一桌飯菜，他也要獨自叫外賣，就連大年30都要點外賣。長期的外賣習慣，導致母子之間出現隔閡，家中矛盾重重。

在南京，點外賣「最勤快」的用戶是一名80後（指1980年後出生者）自由職業者，一年叫了1013單外賣，家中基本不開伙。

(旺報)