驚悚紅衣小女孩花燈 竟撞臉白癡公主！
高雄燈會展出的「隨風搖曳的花鞦韆」花燈，穿著紅色洋裝的黑髮小女孩，眼神空洞坐在鞦韆上晃來晃去，搭配燈光看起來還會感到「毛毛的」，與民間流傳的「紅衣小女孩」極為相似，也因為花燈夠毛骨悚然，還因此爆紅，不過這花燈卻撞意外臉網路紅人「白癡公主」？！
「紅衣小女孩」花燈以空洞眼神爆紅，事後黑色大眼被畫上白影並在腰部加上白紗，儘管改裝後沒那麼驚悚，但依舊為高雄燈會製造不少話題，不過紅衣小女孩卻撞臉白癡公主，兩張照片一對比，同樣都是黑色齊瀏海與大眼睛，模樣相似度超高，讓白癡公主在臉書發文：「？？？」引發粉絲熱議：「難怪覺得哪裡眼熟？！原來就是妳」、「原來妳不是人…」。
(中時電子報)
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