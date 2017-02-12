川男高速路上跪地求婚 女友沒感動反接罰單

近日，大陸四川重慶一年輕人為向女友求婚，竟單膝跪在高速公路行車道上。面對男友的這一突然危險舉動，女友反而嚇得不知所措，坐在副駕駛座不願下車，於是該男子一直跪著不起身。

尷尬場面一直耗下去，最終在高速公路執法人員勸說下，女友下車接受求婚，執法人員也送上了罰款200元人民幣、記6分扣點的「禮物」。

(旺報)