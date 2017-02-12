出家意志堅定 22歲女星閃退演藝圈！

清水富美加宣布退出演藝圈。(圖／翻攝自日網)

22歲日本女星清水富美加因演出電影《瘋狂假面》人氣爆漲，未料今(11日)卻傳出她要退出演藝圈，替宗教團體工作，消息一出令外界相當震驚。

清水富美加從小就跟父母信奉日本新興宗教「幸福的科學」，1月她主動向經紀人表示想隱退，表示「想出家」的意願，本月4日她完成直播節目後，就失去聯絡，並刪除官方推特，經紀公司只好以身體不適向各方解釋。

據悉，她退出演藝圈的意志相當強烈，但她尚有未完合約，引退至少10個工作受到影響，包括《暗黑女子》、《東京喰種》等電影等著她宣傳，令外界相當錯愕。

(中時電子報)