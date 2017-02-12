北韓射彈道飛彈 川普：百分之百挺日本

我要評比

在北韓試射彈道飛彈後，美國總統川普今天深夜表達對日本「百分之百」支持。正在美國訪問的日本首相安倍晉三則說，北韓此舉令人完全無法接受。

路透社報導，南韓軍方指出，北韓當地時間12日一早朝東岸外海發射1枚彈道飛彈，為川普（Donald Trump）上任後，這個孤立國家首度試射類似裝置。

川普在與安倍發表聯合聲明時告訴記者：「我希望各位理解並完全知曉，美國是百分之百支持日本－我們偉大的盟友。」

安倍前1天才跟川普進行峰會，川普在會中確認美國對日本的安全承諾。（譯者：中央社何宏儒）1060212

(中央社)