彰化市公所善的加持為獨居老人點光明燈傳遞祝福
點一盞燈，祝福一年平安順遂！彰化市公所有感一般家庭每逢農曆年都會為家人安奉光明燈，經濟弱勢的低收入戶與獨居老人，卻只能 「望燈興歎」，首創風氣之先，今年第3年在國定古蹟威惠宮為他（她）們安奉光明燈，讓老人們「足感心」！
彰化市公所管理的宮廟，點盞光明燈的統一價格都是500元，南瑤宮有1萬盞、開化寺8000盞、關帝廟和威惠宮均7000盞，其餘的廟宇也 都有上千盞供信徒來贊助功德，祈求光明、順遂。
彰化市長邱建富今天握著獨居老人手，指引他們看到點在燈上的名字，老人非常地感動！說「沒有被忘記、能夠這麼被關心的感覺真好」。
市長邱建富表示，國人宗教信仰虔誠，尤其個人或公司行號等單位，為了祈求身體、學業、事業、財運、消災解厄等，多會到寺廟安奉「平安燈」、「光明燈」、「財神燈」、「福祿壽燈」、「太歲燈」等，各式燈座少則幾百元、多則上千元，甚至不乏十數萬元，對一般大眾而言，幾百元不構成問題，但經濟弱勢的低收入戶與獨居長者，卻是不小負擔，點燈讓弱勢族群也能得到神明庇佑，更鼓舞他們的心。
「點燈能幫助增加心念，是善的加持！」邱建富說，初步估計，這 次協助點燈的數量，獨彰化市公所統計，今年獨居長者60人接受安奉點光明燈，低收入戶有意願免費點燈者，可自即日起至3月31日止，填寫資料表送至威惠宮或市公所社會課，公所將主動協助完成點燈，聯絡人洽黃小姐，電話：(04)7279937轉12。
(中時)
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