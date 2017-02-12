溫度不夠低，向陽有冰霰沒有雪

向陽派出所覆蓋冰霰，增添北國風情。(關山警分局提供)

不過天亮後氣溫逐漸回升，冰霰也不斷消融，但樹梢仍還有冰霰。(關山警分局提供)

寒流急凍，不過台東海拔2200公尺的向陽森林遊樂區溫度仍不夠低，今天上午僅出現冰霰，沒有下雪，樹梢覆蓋潔白的薄冰霰，也增添一絲北國風情。

向陽派出所員警今天接到許多民眾徵詢電話，不斷強調山上並未下雪，上山的遊客也不多，不過因為低溫凌晨有降下冰霰，薄薄的冰霰讓樹梢刷了一層白。不過天亮後氣溫逐漸回升，冰霰也不斷消融，但樹梢仍還有冰霰。

(中時)