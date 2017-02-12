徐巧芯兼郝辦發言人 柱：被捷足先登
國民黨主席擬參選人洪秀柱、吳敦義、郝龍斌以及前總統馬英九今天出席「新同盟會」春酒。郝龍斌辦公室上午宣布郝辦發言人由馬辦發言人徐巧芯「兼任」，對此，洪秀柱開玩笑表示，徐巧芯是非常好的年輕人，被郝龍斌給「捷足先登」了，「我有點後悔，如果我早點提，搞不好馬總統也會把徐巧芯讓給我。」
由於徐巧芯是現任馬辦發言人「兼任」郝辦發言人，引發外界聯想馬英九這個借將的舉動是否有「挺郝」含義。洪秀柱則認為不需要因為一個動作就要有這些聯想。
對此，吳敦義也指出，跟隨馬總統的人很多，馬擔任黨主席時他就是秘書長，馬做總統時他還是黨的秘書長，後來當了行政院院長，吳也強調自己用的人很多是馬在主席、市長、總統任內的部屬，「這是很自然的事情。」
吳認為，以馬的高度，應該會站在超然的立場，不會隨意表態；吳指出，媒體報導前幾天他與馬共同出席在台中舉行的國策顧問餐敘，兩人坐隔壁講很多話，被揣測是不是馬表態；吳說，「不要這樣聯想，他做過主席、總統，對於黨內選舉採取超然的立場是完全正確的。」
(中時)
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