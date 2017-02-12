疑天冷暴斃 黃男死在菜寮多日後才被發現

我要評比

64歲黃姓男子11日下午被人發現臉色發黑，坐在桃園市觀音區新林路一處菜寮內竹椅中死亡，警、消獲報到場，研判黃男死亡多日，懷疑死亡原因與天氣寒流低溫有關。至於確切死亡原因待檢警相驗進一步釐清。

(中時)