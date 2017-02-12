祭祖不慎引火警 湖口第3公墓燒3車

新竹縣湖口鄉第3公墓12日上午10點即疑因民眾掃墓不慎引發火警，結果有3輛車遭焚毀。（陳育賢翻攝）

疑因民眾掃墓不慎引發火警，結果有3輛車遭焚毀。（陳育賢翻攝）

新竹縣湖口鄉第3公墓旁發生火警，鄉長林志華（左）第一時間趕往關心。（陳育賢翻攝）

中國人慎終追遠，過了農曆年後，不少客籍民眾依習俗會在開春後祭祖掃墓，但近來天乾物燥，祭祖時要格外小心！新竹縣湖口鄉位在國道1號高速公路湖口交流附近的第3公墓，12日上午10點左右即疑因民眾掃墓不慎，燒紙錢時火星飛到路邊引發火警，結果有3輛車遭焚毀，所幸無人受傷。

湖口鄉長林志華表示，今天上午10點左右，他行經中山高湖口交流道下往湖口、新豐市區的光華路時，路旁的湖口第3公墓靠近馬路邊的自小客車突然起火燃燒，他見狀立即向消防局報案。

由於昨天天乾物燥，火勢一發不可收拾，火苗由1輛自小客車的輪胎開始燃燒，最後共波及3輛停在路邊的轎車，消防隊雖緊急灌救，最後3車仍慘遭焚毀，還好沒有人員受傷。

林志華表示，雖然起火原因尚待消防局鑑識人員調查，但因當時路旁是公墓，且有大批家屬在祭祖掃墓，大家都懷疑可能是掃墓燒紙錢不慎，紙錢火星飛到路旁先燒到輪胎再引發火勢。

而接下來是客家祭祖、掃墓的季節，他也呼籲民眾，在掃墓燃放鞭炮、燃燒紙錢時，要格外小心，以免釀成火警大災。

新竹縣消防局近來的統計資料則顯示，今年截至2月，消防局已獲報199件雜草廢棄物火警，其中光是2月短短10天就發生60件，起火原因主要是人為引火，也可能與農曆年燃放鞭炮有關，而接下來又到了民眾掃墓季，消防局提醒民眾要特別留意。

(中時)