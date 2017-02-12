新竹市光復路涵洞新增裝置藝術 閃亮吸睛兼具環保
新竹市光復路高速公路橋下變美了！市府利用回收玻璃、廢棄晶原板，將原本橋下涵洞化身晶瑩閃爍的「琉璃礦脈牆」、「晶圓河流牆」，融入新竹市玻璃、科技產業，不僅發揚在地產業、工藝，並兼具美感與飲水思源、回收再生等人文關懷，帶給民眾更多美學感受。
市府投逾344萬，邀請設計師羅傑，以及紅樹營造、春池玻璃合作，耗費2個月，進行光復路高速公路橋下景觀美化工程，全手工打造長約32公尺的「琉璃礦脈牆」及「晶圓河流牆」，羅傑說，創作完全仰賴再生原料、逐顆將碎玻璃貼上，呈現在地玻璃及科技兩大產業外，也表達對自然資源的感激。
他表示，正因新竹市有得天獨厚的矽砂與天然氣資源，「琉璃礦脈牆」由彩色琉璃粒鋪設成矽砂礦脈圖，訴說新竹玻璃產業的故事，行駛此側道路時，可一路享受礦脈意象。對向的「晶圓河流牆」則象徵科技產業發展，以承載科學園區排放水的客雅溪為底圖，由碎玻璃和廢棄晶圓片鋪設而成，兩側概念相互映襯。
「城市美學再升級！」市長林智堅指出，光復路高速公路橋下涵洞，是新竹縣是進出往來重要節點，每日往返車輛頻繁，「琉璃礦脈牆」和「晶圓河流牆」2面裝置藝術，將可點亮暗角，讓路過民眾不一樣感受。
(中時)
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