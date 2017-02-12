宜蘭防禽流感 禁花蓮水陸禽入境

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宜蘭縣動植物防疫所今天再度針對宜蘭屠宰場半徑3公里內禽場，全面訪視調查和擴大消毒，並開立移動管制通知書，限制家禽移動。縣府並提高層級，全面禁運花蓮水陸禽入境。

宜蘭縣政府今天宣佈提升防疫層級，對花蓮水陸禽進行境外管制，全面禁止進入宜蘭縣。宜蘭縣政府動植物防疫所上午再度前往屠宰場消毒。

宜蘭縣動植物防疫所說，即刻啟動花蓮縣水陸禽禁止進入宜蘭縣，設置在台9線蘇花公路上的蘇澳攔疫站，提升管制等級，全天候實施對花蓮水陸禽境外管制，不得進入。

花蓮玉里田間日前發現幼鵝染H5N6亞型高病原性禽流感，半徑3公里內的某鴨場在移動管制前，已有一批鴨隻送宜蘭縣屠宰場屠宰。經屠宰場即時攔截，並由宜蘭縣動植物防疫所採樣送檢，屠體先予凍存。

行政院農業委員會家畜衛生試驗所11日通報，確診為H5N6及H5N2亞型高病原性禽流感，該批凍存屠體3787隻立即判定廢棄銷毀。宜蘭動植物防疫所表示，屠宰場屠宰作業昨天結束後，進行場區徹底擴大清潔及消毒，並淨空24小時。

宜蘭縣原先在蘇花公路設置檢疫站，每天攔查消毒來往的運禽車輛，昨天已經完成屠宰場的全面淨空消毒作業，今天擴大升高防疫層級，不准花蓮的水陸禽進入宜蘭。

另外，動植物防疫所也將加強相關屠宰場及周邊場域消毒，呼籲相關禽畜業者加強自主管理，嚴格徹底執行防疫作為。1060212

(中央社)