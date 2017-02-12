地震台南外海規模4.3 最大震度台南市3級

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我要評比

中央氣象局地震報告指出，今天中午12時30分在台南市政府西南方20.8公里處，即台灣西部海域發生芮氏規模4.3地震，地震深度6公里，最大震度台南市3級、高雄旗山和嘉義縣六腳都是2級。1060212

(中央社)