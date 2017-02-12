劉時豪打出大將之風 伊東勤邀秋訓

中華職棒Lamigo桃猿隊赴日本石垣島，與日本職棒羅德隊打交流賽，捕手劉時豪在第一戰攻守俱佳，受到羅德總教練伊東勤關注，當面建議一起參加羅德秋訓。

劉時豪昨天單場4安打，守備時引導投手，得到總教練洪一中稱讚，兩次傳球阻殺壘上跑者。今天第二戰賽前，羅德隊總教練伊東勤特別與劉時豪見面，對他表示激賞。

伊東勤稱讚劉時豪很有捕手的架勢，展現掌控全場的能力，讓投手很安心，很訝異劉時豪（26歲）竟然這麼年輕。

伊東勤認為劉時豪的手腕、揮臂、髖關節、下盤都很柔軟，看起來胖嘟嘟的，但是展現很協調的動作守護本壘，當面建議劉時豪可以一起來鴨川秋訓。

伊東勤球員時代也是名捕手，1月入選日本職棒名人堂，劉時豪說，這麼近看到伊東勤，實在很緊張。桃猿總教練洪一中在一旁幫腔說「亞洲小鋼砲讓羅德都記住你了」。

桃猿隊今天讓新秀張閔勛先發蹲捕，賽前練習時還跟劉時豪「討抱抱」，希望接棒昨天4安打的氣勢。1060212

(中央社)