檜意村建築吸睛 嘉義春節遊客成長
林務局嘉義林區管理處今天表示，檜意森活村今年春節期間（年初一至初五）營業額比去年同期成長17％，吸引遊客18萬7204人次，不受陸客減少影響。
嘉義林管處指出，檜意森活村從103年度營運，104年度成長205％，105年度較104年成長45％，今年農曆春節期間，營業額比去年同期成長1成7。
檜意森活村藉由音樂與藝文活動，吸引國內外遊客，帶動嘉義市及鄰近地區觀光旅遊發展，獲得文化部104年度古蹟歷史建築管理維護「特殊表現獎」，並提供在地200名以上就業機會。
嘉義林管處指出，從民國98年起，分期整建阿里山林業村及檜意森活村的建物修復，木構平房建築和一磚一瓦，不只代言阿里山林業文化，更是林業人員百年生活點滴的歷史映照，曾獲全球卓越建設獎金獎肯定。
嘉義林管處表示，並木館的檜木打造生活用品、竹跡館的竹材產品、龍鳳交趾陶的傳統工藝、眠月廬的館藏等，都在述說阿里山林業的獨一無二與歷史建築活化利用的薪傳。1060212
(中央社)
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