警政署長鼓勵慰問燈會員警辛勞

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2017年台灣燈會在雲林虎尾、北港舉辦，加上北港朝天宮香客期旅客增加，燈會期間每天投入上千名警力，很多員警犧牲假期執勤，警政署長陳國恩上午前往北港燈區慰勉執勤人員辛勞，並頒發加菜金。

雲林縣警察局長黃明昭及保一總隊中隊長陳泰元代表接受加菜金，陳國恩向員警慰勉「大家辛苦了！」

陳國恩除肯定雲林縣全體員警犧牲假期投入大量警力的積極作為，也關心支援人員服勤狀況及休息地點，特別指示執行燈會勤務時，依勤務狀況、時空等因素，提供員警飲食與待命休息場所，期調節員警體力及解決生理需求。

陳國恩還提醒各級督導幹部要隨時注意同仁狀況，執勤員警要留意保暖，並特別贈送Q版署長「好警茶」限量公仔，期勉大家持續推動強化警政治安的能量。

(中時)