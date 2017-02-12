郝龍斌借將馬辦 吳洪認為非馬英九表態

國民黨副主席郝龍斌的黨主席競選辦公室發言人由前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯兼任，引發外界聯想。對此，前副總統吳敦義、國民黨主席洪秀柱都不認為這是馬英九表態挺郝。

馬英九辦公室強調，馬英九此次對國民黨主席選舉沒有特定支持人選，希望各個競選人能以黨的大我為重，放下小我盤算，要有無私的心，才能帶領國民黨贏回人民的心。

宣布參選黨主席的國民黨主席洪秀柱、郝龍斌和吳敦義上午都出席新同盟會新春團拜活動，爭取支持。被問到徐巧芯出任郝龍斌發言人是否會認為馬英九支持郝龍斌？洪秀柱說，「不會啦」，為何要有個動作就有這樣想法呢。

洪秀柱說，郝龍斌捷足先登，徐巧芯是不錯的年輕發言人，「我倒沒想到」，可能是郝龍斌先跟馬英九提出要求，「我有點後悔，若我早點提，搞不好馬英九也會把徐巧芯讓給我」。

吳敦義也不認為這代表馬英九支持郝龍斌，他說，跟隨馬英九的人很多，馬英九當時當黨主席，他就是秘書長，馬做總統他還是黨的秘書長、後來當行政院長，「我用的很多人也是馬英九在主席、市長任內的部屬」，這是很自然的事。

被問到馬英九會支持你嗎？吳敦義說，以馬英九的高度，會站在超然立場，不會隨意表態。前幾天國策顧問會議，也有人說馬英九跟他坐隔壁，揣測馬是否已正式表態，也有這些聯想。吳敦義說，不要這樣聯想，馬做過總統、黨主席，對於黨內主席選舉，採取超然立場完全正確。1060212

(中央社)