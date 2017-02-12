駕駛耕耘機翻覆 男子遭重壓不治

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新竹縣湖口鄉60歲李姓男子12日駕駛耕耘機翻覆，全身遭到耕耘機壓住無法動彈，救護人員趕往搶救，好不容易協助男子脫困，但已經沒有呼吸和心跳，送醫後仍宣告不治。（新竹縣消防局提供）中央社記者管瑞平傳真 106年2月12日

新竹縣湖口鄉60歲李姓男子今天駕駛耕耘機翻覆，全身遭到耕耘機壓住無法動彈，救護人員趕往搶救，好不容易協助男子脫困，但已經沒有呼吸和心跳，送醫後仍宣告不治。

新竹縣消防局上午9時許接獲通報，湖口鄉美崙社區有民眾被車輛壓傷，隨即派遣湖口分隊人車前往查看，抵達現場發現1輛大型耕耘機翻覆在路旁的水田中，李姓駕駛被壓在耕耘機下方，失去意識、無法脫困，

消防隊員趕緊找來大型吊車，先把耕耘機拉起後，再把受困的李男拉出，但已沒有生命跡象，經送往醫院急救，仍回天乏術。

警方初步調查，死者原本駕駛耕耘機準備下田工作，途中耕耘機突然故障靜止不動，李男走下車查看並自行修復，不料耕耘機突然發動，李男急忙跳上駕駛座，但耕耘機失控翻落田間，被甩出的李男剛好壓在耕耘機下方。

附近民眾見狀，第一時間就馬上前往協助想要救人，但耕耘機實在太重，加上水田鬆軟無法施力，通報消防隊員趕到卻為時已晚，至於李男詳細死因還要報請檢察官進一步相驗。1060212

(中央社)