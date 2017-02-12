我為民主國家還搞轉型正義 馬英九：時代錯誤
前總統馬英九今天出席「新同盟會」春酒活動，馬致詞時表示自己雖然關切國民黨主席選舉，但更關心台灣自由民主跟法治的前途。馬今天再度砲轟黨產會違法違憲，馬認為，轉型正義不足的部分應交由司法，中華民國台灣已被國際公認為自由民主的國家，「還在搞這種東德南非搞的轉型正義，非常不正確，在我看來是時代錯誤。」
馬英九認為，轉型正義在台灣有兩件事該這樣處理，一個是二二八事件，另一個是白色恐怖，且這兩件事都已經做了，分別都立了相關的法律，對當時不當的處分有許多處理，其中包括政府首長如總統的認錯道歉、建碑、設國定紀念日、平反恢復名譽，許多都是轉型正義該做的。其他還有要做的，如黨產爭議，都應該由司法機關來處理。
馬再度砲轟黨產會許多條文違法違憲，有有罪推定原則，完全違背法治國原則。馬指出，近期有不少官司，比如救國團的官司或是交通部跟中廣的官司，政府也都有勝訴，代表正常司法機關已經可以處理，不需要再推一個法，更何況這套法還有違憲之虞。
馬向台下呼籲，關心台灣民主自由的話，這種事情（不當黨產條例）不該讓它再發生，尤其是第四次高等行政法院裁定不要執行黨產會行政命令的時候，法院還特別告訴黨產會，政府機關要遵守法律的程序正義，要知道法律保障人民自由。
(中時)
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