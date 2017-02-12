男車撞電線桿 造成附近停電約一小時
黃姓男子今天凌晨2時許，駕車行經台中市廣福路，疑因車速過快及路況不熟失控撞上路旁電線桿，自己頭部、胸口受創，並造成變電箱損毀，廣福路局部路段停電1小時。警方指出，經抽血酒測值0，應無酒駕情事，但為何會發生車禍？後續與肇因警方正深入調查中。
警方指出，黑色轎車撞歪電線桿與變電箱，車頭撞成「V」型，33歲的黃男頭部撞破前擋玻璃，胸口也因撞擊方向盤相當疼痛；意外發生後，黃男癱坐在駕駛座上無法行動，救護人員將他攙扶下車，經包紮止血後，才再送醫。
警方戒護就醫到院後表示「稍後做酒測」；黃男竟然回：「我可以拒測嗎？」連醫護人員都直搖頭，馬上被警員拒絕。這起車禍造成供電設備受損，廣福路部份路段停電，靠近環中路口的加油站與超商也無法營業；台電人員緊急搶修後恢復供電，受影響時間約1小時。
警方表示，黃男受傷送澄清醫院就治需要開刀住院，抽血酒測值0，應無酒駕情事，車上亦未發現毒品，談話紀錄尚無法製作；究竟是酒駕？還是發生意外撞昏頭，胡言亂語，已通知家屬到醫院，真正肇事原因？尚待進一步調查，
(中時)
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