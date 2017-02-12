台南中午再發生4.3餘震

台南市12日中午12時30分再發生芮氏規模4.3級餘震，震央位在西部海域，民眾感受的震度小，沒有11日凌晨那樣的驚嚇度，但煩惱餘震不知持續多久。

根據中央氣象局地震測報中心資料，這起地震是11日凌晨那場5.6級地震的餘震，震央在台南市政府西南方20.8公里的西部海域，深度6公里。

台南市近海兩天來已發生多次餘震，12日中午的餘震，傳至台南市震度約3級，民眾有感受到搖晃，但沒有前一夜的驚嚇程度，比較擔心餘震還會持續多久。氣象局表示，未來兩周內仍會陸續發生規模不等的餘震，民眾應多加留意。

(中時)