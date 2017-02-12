菲南強震損失破億 逾300棟建物受損
菲律賓南部蘇瑞高市（Surigao）規模6.7強震，基礎設施損失初步估計達2億100萬披索（約新台幣1億4200萬元），政府單位正在全力勘驗及搶修中。
菲律賓公共工程暨公路部（DPWH）在1份報告中說，蘇瑞高市1座橋樑因折斷而無法通行，另有3座橋樑已有單側可以通行；多條道路發生龜裂，有路段因地殼擠壓突起，工程單位已在全力搶修中，並清除碎石塊。
蘇瑞高市機場大樓地板以及飛機跑道出現數公分寬的裂痕，市內326棟房屋、校舍、商場和其他建築物在強震中受到損壞，其中8棟是完全塌倒。
民答那峨島北端10日晚間10時3分發生規模6.7強震，隨後又發生90次以上的餘震或地震，造成至少7人死亡，120多人分受輕重傷，許多居民迄今仍心有餘悸。
蘇瑞高市部分區域目前尚未恢復供電，高地自來水供應中斷。由於許多建築物的架構已不穩固，市政府宣布各級學校停課，部分營業場業暫停開放，直到宣布勘驗確認安全為止。
市政府在昨天在宣布「災難狀態」的決議中說，「突如其來的強震對本市房地產及民眾個人財產造成不可計量的破壞，更有7人死亡、120人受傷，數字還在上升中。」
菲律賓社會福利部已準備11萬袋糧食、2500加侖飲水，以及14億披索備用救災金，隨時可以援助受災民眾。1060212
(中央社)
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