台南又地震 櫃姐嚇到逃命

台南11日凌晨發生規模5.6地震，把許多人嚇醒，今天中午12時30分又出現規模4.3地震，雖只搖了一下，卻讓人心驚肉跳，一名櫃姐說，她嚇到趕緊逃出店門外。

台南去年強震造成逾百人死亡，今年滿週年，紀念活動不斷，未料元宵節當天凌晨再出現強震，嚇醒許多人，高樓層住戶家裡更是一片凌亂，擺飾品摔滿地，警方還送辦在網路傳送又有大樓倒塌不實相片的1男1女。

今天是週日，台南再發生地震，多數人感覺搖了一下，但還是心驚肉跳。中央氣象局地震報告顯示，這次地震規模4.3，位置在台南市政府西南方20.8公里的台灣西部海域，台南最大震度3級。

連續2天的地震，讓台南很多人成了驚弓之鳥，一名剛到店上班的櫃姐，一感覺有地震，嚇得立刻逃出店外，她說，真的是嚇死了。

一名高樓層住戶才剛著手整理昨天凌晨摔滿地的擺飾物時，突然又感到搖了一下，不禁說「又來了，不會吧」，幸好就這麼一下，只是虛驚一場。1060212

(中央社)