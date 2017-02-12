東勢農會選舉 延至3/4

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雲林縣政府今天表示，東勢鄉農會農事小組長、會員代表選舉，因為資格審查過程爭議，選舉將延至3月4日舉行。

雲林縣政府指出，依據行政院去年8月15日公告農會選舉候選人資格審查複審完成，據以為抽籤造名冊並報縣府備查最後日期。

縣府指出，東勢鄉農會因為審查會員資格有違失之處，也未依照農委會今年1月18日新修正選罷法規定辦理，直到2月9日才讓合法候選人申請選舉人名冊，實質造成選舉不公。

雲林縣府表示，已函文東勢鄉農會，下屆農事小組長、農會代表選舉日延後2週，由原訂2月19日延後至3月4日辦理，並依照期程修訂會員代表大會於3月13日、理監事會於3月21日召開。1060212

(中央社)