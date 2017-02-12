戀愛4大技巧 男大生必知

手機交友App「weTouch」對全台大學生進行調查，發現男大生要找到女朋友需把握4大技巧，包括：避開地雷話題、掌握邀約的黃金時間、霸氣創造獨處機會、慎選首次約會地點。

下載量超過80萬次、主打學生聊天交友的weTouch在情人節前夕，特別針對女大學生用戶調查「最令人倒彈表現」發現，在聊天破冰時，說錯話可是會超無言，選錯時間、找錯地方，可是會斷送彼此交往的可能性。

因此，weTouch歸納出男大生必知4大戀愛必殺技，包括：不提科技、體育等地雷話題；配對聊天後一週邀約，成功率增加到7成；霸氣承認只想單獨約會；第一次約會地點首選電影院。

weTouch針對全台大學生用戶調查發現，91%的女大生很願意在交友App上認識新朋友，但希望能保有矜持，都害羞的在等待對方先開啟話題。weTouch建議可以先從討論彼此興趣，或是旅遊、美食等這些休閒話題破冰，可別一下子就踩到地雷話題，包括科技或是女孩們不感興趣的體育新聞。此外政治類話題更是普遍敏感，若不小心提及立場，可能因此與對方不合而錯失機會。

若彼此聊的非常投機，什麼時候才是開口邀約的好時機呢？weTouch統計發現，女大生對於配對聊天後3天，男生就急著約見面，表示害怕與不舒服。但若細火慢熬超過2週還不邀約，又會讓女大生認為沒有安全感。

weTouch統計後發現，最恰當的時間是配對聊天後的1週為最佳黃金期，在彼此雙方都感覺良好的情況下大膽邀約，約會意願的成功率可增加到7成。

男生和心儀對象成功邀約了，如果女生提出要攜朋友同去，該怎麼辦？weTouch建議，這時候可別說你要「依照對方而定」，適度展現「霸氣」是必要的。這時若能大方承認「不想要有電燈泡」，讓對方感受到你對她的重視，以及很珍惜這次可以單獨相處的機會，反而有意外的加分效果。

至於第一次約會要純吃飯還是戶外活動？weTouch認為，選「電影院」準沒錯。不僅可以事前藉由討論電影而增加話題，當天在電影院內更是一下就可以拉近彼此的距離，而且散場後還可以再邀約一起吃飯談論剛剛的電影內容，甚至再一起逛街、散散步都是讓對方可以為你加深印象的好機會。1060212

(中央社)