陸男拒給越南邊檢小費遭毆 陸要求道歉

大陸一對情侶日前赴越南度蜜月拍婚紗，男子因拒絕給越南邊檢人員小費隨即遭到毆打，至少4根肋骨斷掉。陸方高度重視此事，大陸廣西東興市官方也派員赴越南要求道歉與賠償。

綜合京華時報、中新網等陸媒報導，謝鋒（化名）1月25日帶著母親與未婚妻任麗麗（化名）從東興市出境到越南芒街口岸，此行是為了度蜜月與拍婚紗照。任麗麗說，入關芒街口岸時，越南邊檢人員就開始收小費，沒給任何票據。

一行人2月7日回大陸時，又面臨被索取小費的情況，謝鋒當時表示，要打電話給朋友，詢問是否要收小費，這時7、8個穿軍裝的邊防人員就衝上來打謝鋒。任麗麗說，謝鋒的手機、眼鏡都摔壞了，被壓在地上拳打腳踢。

任麗麗指出，謝鋒隨後又被轉往另一個房間，3名工作人員要求謝鋒寫自白書，自述越南的工作人員沒打他，謝鋒身上的傷與他們無關，不寫的話就要打兩個巴掌，謝鋒一共被打4次巴掌，並寫下自白書。

謝麗麗拿回證件後立刻跑回大陸境內，並向中國大陸的邊檢人員求救，經過交涉，謝鋒和母親被救回來了，謝鋒立即被送往東興市人民醫院救治。醫院診斷書顯示，謝鋒被打斷至少4根肋骨。

大陸駐越南大使館高度重視這起事件，已向越南外交部領事局提出嚴正交涉。東興市官方11日也已致電芒街市交涉，並組成代表團前往芒街，要求嚴懲相關人員，涉案人員須向被害人道歉、賠償，協同中方調查處理。1060212

(中央社)