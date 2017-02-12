謝沛恩練武好身手 拚圓夢當女打仔

演員謝沛恩從小學拳擊、柔道等運動，一直想朝女打仔路線發展，終於在賀歲片「大釣哥」首次拍到動作戲，她直呼「能打好開心喔」，希望之後有機會「認真打」。中央社記者吳家昇攝 106年2月12日

演員謝沛恩從小學拳擊、柔道等運動，一直想朝女打仔路線發展，終於在賀歲片「大釣哥」首次拍到動作戲，她直呼「能打好開心喔」，希望之後有機會「認真打」。

有雙大眼睛及甜美陽光笑容的謝沛恩（Aggie），9年前演出首部戲劇作品「波麗士大人」，混血外表十分亮眼，且能演又能唱，首度轉攻電影圈，主演賀歲片「大釣哥」。

謝沛恩在美國出生，求學成長一直都在台灣，氣質外型、個性男孩子氣，接受中央通訊社專訪時坦言夢想當女打仔，最喜歡在好萊塢發展的動作女星Maggie Q。

為什麼想當女打仔？從小學拳擊、柔道、跆拳道、綜合格鬥，謝沛恩出道後一直想接演動作戲，直到「大釣哥」才有機會施展身手，導演黃朝亮還為她多加些武打場面，讓她直呼「能打好開心喔」，之後更想認真打，當真的女打仔。

謝沛恩表示，喜歡接受新挑戰、不斷成長，不怕拍武打戲受傷，笑認身旁友人都說她有點瘋狂，也曾參加綜合格鬥比賽累積經驗。被問到真的對當女打仔有興趣？她以肯定語氣回「Yes, of cause」，一直都有練，否則好浪費。

在「大釣哥」要跑、要打，吊鋼絲也親自上陣，謝沛恩坦言拍武打戲會緊張，幸好拍攝順利，讓她更有自信。片中她與吳克群約在拳擊館練拳，導演一鏡到底，台詞多還要搭配動作，攝影也要跟著走，考驗團隊默契。

有場戲要連賞對手演員、藝人廖峻兒子廖錦德7下巴掌，一開始借位，導演要求真打，第一次導演覺得不夠大力，她只好用力打，突然發現對方定格，就看到鼻血流下來，當時很不好意思，但現在講起來挺好笑，直呼很過癮。

媽媽是資深藝人賴佩霞，謝沛恩踏上演藝路，沒向媽媽特別請教，小時候只以為媽媽是歌手，直到18歲才知道媽媽有演舞台劇，且媽媽也不太會主動教什麼，她笑說，「媽媽怕教我教錯」。

謝沛恩坦言參加綜合格鬥比賽時媽媽會擔心，不敢到場看比賽，爸爸、哥哥及朋友們都來了，唯獨就媽媽沒來，選擇在比賽會場旁的咖啡店等她打完，但以前是媽媽要她去上課，她真的要上場打時，媽媽反倒說「不要啦」。

與演員藍正龍從拍「波麗士大人」就認識，這次再合作「大釣哥」，兩人很有默契，謝沛恩笑說，吻戲一次OK，也不尷尬，且拍吻戲在她心中等級就像要她現場來個過肩摔，沒什麼特別感覺，要她演出性感勾引還較難。

談起和藝人豬哥亮對戲過程，謝沛恩聽不太懂台語，豬哥亮會先用國語講戲，正式演又不一樣，她聽不懂只能猜豬哥亮在說什麼，反倒有另種效果，笑稱「就跟他玩完這場戲」。

近來謝沛恩認愛混血外籍圈外男友，坦言目前非常好、很開心；未來工作計畫仍以演戲為主，她說，「演戲不斷帶給我改變」，笑認已拍出興趣，且勇於接受挑戰，可能不會再推新專輯，但會找其他方式分享音樂。1060212

(中央社)