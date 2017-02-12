中職日職對抗賽名單確定 艾迪頓入列
中華職棒聯隊將在2月28日、3月1日，在日本福岡巨蛋交手日本經典賽國家隊，中職9日已公佈參賽25人名單，最後一名洋投今天(12日)也確定，由中信兄弟派出已抵台的洋投艾迪頓，完整陣容出爐。
這次中職組聯隊赴日交手日本國家隊，除了未參與經典賽的本土好手外，也找了3名洋投助陣，先前已公佈，Lamigo桃猿將派出2名洋投賽格威及道恩斯，兄弟今天也確定派出艾迪頓，26人名單中合計有投手10人、捕手3人、內野手7人、外野手6人。
中職聯隊名單如下
總教練：洪一中（Lamigo）
教 練：黃甘霖（統一）、林振賢（Lamigo）、吳俊良（Lamigo）、劉品辰（Lamigo）、陳該發（富邦）、丘昌榮（中信兄弟）
投手【9人】： 鄭凱文（中信兄弟）、鄭錡鴻（中信兄弟）、賴鴻誠（富邦）、
林羿豪（富邦）、林柏佑（Lamigo）、陳禹勳（Lamigo）、王溢正（Lamigo）、賽格威（Lamigo）、道恩斯（Lamigo）、艾迪頓（中信兄弟）
捕 手【3人】：高志綱（統一）、林泓育（Lamigo）、劉時豪（Lamigo）
內野手【7人】：彭政閔（中信兄弟）、林智平（Lamigo）、陳俊秀（Lamigo）、林承飛（Lamigo）、陳凱倫（富邦）、林威廷（富邦）、陳傑憲（統一）
外野手【6人】：潘武雄（統一）、唐肇廷（統一）、陽耀勳（Lamigo）、王柏融（Lamigo）、周思齊（中信兄弟）、詹子賢（中信兄弟）
(中時電子報)
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