黨魁選舉是否納民調 洪秀柱：今年不可能
宣布參選中國國民黨主席的副主席郝龍斌主張納入全民調。前副總統吳敦義說，排綠民調比較不保險；國民黨主席洪秀柱更直言，民調在今年黨主席選舉是不可能了。
郝龍斌認為，黨員投票加上全民調，讓支持者參與主席選舉表達意見，是讓黨主席更有全民基礎的方式。他不懂為何聞民調色變，他主張未來可以修改黨主席選舉辦法，讓黨主席也一併適用。
全民調是否採排綠民調，吳敦義上午受訪時指出，因為這是封閉性選舉，如果真的要做民調，依照黨員名冊就可以了，什麼叫排綠，「如果有心灌票的綠會說，我是藍的」，到時候又混成一團，這不是這麼簡單。
吳敦義說，封閉性選舉限黨員才有資格，還要繳黨費，是嚴謹的，也不過就幾十萬黨員，如果把2000多萬人都納入訪問對象，「如果對方說是藍的，你就相信」，這樣比較不保險、不好。
洪秀柱對此表示，納入民調是很好的想法，可是今年來講是不可能了，因為很多提名的辦法是要經過全代會通過，也有人有不同意見。
國民黨主席選舉13日開始連署，洪秀柱說，連署時間延長，只要不要妨礙到整個作業就無所謂，既然大家有這種要求，那就這樣做。
不過，郝龍斌認為，有連署表格、沒有黨員聯繫方式，很難展開連署，若黨中央決定要延長連署作業時間，何不就乾脆配套完整，提供連署格式與名冊。他建議提前繳交保證金、領取名冊，或者黨中央可以只提供電話清單，暫時不提供姓名跟地址檔案。1060212
(中央社)
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