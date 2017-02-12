彰縣原住民團圓賀新春 營造凝聚力

彰化縣原住民團圓賀喜迎新春活動今天在彰化縣原住民生活館登場，彰化縣長魏明谷致詞時說，期盼藉此營造原住民凝聚力。

彰化縣政府今天在彰化縣原住民生活館舉辦「106年彰化縣原住民團圓賀喜迎新春暨政令宣導活動」，參加的貴賓除了魏明谷外，還有行政院原民會主委夷將．拔路兒、國民黨籍立委王惠美以及縣府民政處長杜國忠等人。

魏明谷致詞時說，彰化縣雖不是原住民的原鄉，不過他很高興有5000多名原住民朋友能到彰化縣跟大家一起打拚，縣政府對於保障原住民朋友的就業或是社會福利不遺餘力，期許藉由活動營造原住民朋友的凝聚力。

在今天的活動中，以烤香豬的活動開場，象徵在新的一年人人都能豐衣足食，接下來則是精彩的原住民舞蹈表演，縣府民政處、社會處等單位也在活動會場擺出攤位進行政令宣導，讓原住民了解自身權益。1060212

(中央社)