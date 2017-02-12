陸最宅食客　一年點1292次外賣

中國大陸網路外賣平台日前公布「2016外賣大數據」，數據顯示該平台最「宅」的一名用戶全年外賣訂單量高達1292次，可說是「天天都點外賣」，而且一天要點好幾次。

陸媒現代快報今天報導，隨著網路外賣行業的飛速發展，都市人都樂意叫上一份外賣。「柴米油鹽醬醋茶」的生活，正在遭受外賣市場的切割。

調查顯示，每天上午的10時到下午1時、傍晚的5時到7時，這兩個時間段是訂餐高峰期。

其中，午間時段的外賣點餐高峰，絕大多數的訂單都由辦公場所發出；而在晚高峰時段，住家居民包下了大部分的外賣訂單。

大陸一名音樂工作人說，點外賣十分方便，每天第一件事便是打開手機外賣App，點一份便當。還有在城市的打拚工作者說：「點外賣是生活的調劑」。

一名在江蘇南京工作的上班族說，如果下廚的話，一天的飲食成本約在人民幣15到30元。而如果想開葷的話成本會高一些；一個月全下廚的花費約在700至800元，而叫外賣的話每單至少需要20元（新台幣92元）。

他說，叫外賣比自己下廚要貴一些，但是真的管不住手。1060212

(中央社)