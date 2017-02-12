宋楚瑜赴梅山參拜 賣菜嬤大喊省長好

總統府資政宋楚瑜向梅山鄉賣菜老婦人詢問並問安。（余信賢攝）

總統府資政宋楚瑜在12日南下參加嘉義縣議員陳保仁告別式後，隨即前往梅山玉虛宮參拜祈求國泰民安，參拜後在廟口與玉虛宮廟方人員合影留念，便步行前往縣議員陳保仁兄弟住處暫歇，在路途中遇到路旁的賣菜阿嬤大叫「省長好！」

宋楚瑜因此停住腳步與老婦人湘潭，並暸解現今蔬果價格，也不忘提醒婦人最今寒流來襲，在路旁賣菜記得穿暖和，此舉行為讓老婦人深感窩心。

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