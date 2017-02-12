陸情人節天價玫瑰 每支要價數百元

情人節即將到來，中國大陸各地玫瑰零售價與銷量都較往年同期大幅成長。其中，厄瓜多進口玫瑰「自由女神」最是搶手，批發店半個月前早被預訂一空，目前每支零售價格人民幣上看逾百元。

大陸華西都市報今天報導，情人節即將到來，玫瑰量價齊揚。開花店的劉小姐說，今年情人節的玫瑰花市場看俏，價格比平時漲幅50%以上，銷量至少有10%左右漲幅。

四川省花卉協會零售業花藝分會的數據顯示，光是成都市，今年情人節玫瑰銷量比去年成長20%，預計整體銷量將達132萬支。

在大陸市場上，進口玫瑰價格遠高於國產玫瑰，其中由從厄瓜多進口的「自由女神」紅玫瑰，最是搶手。25支一束的「自由女神」，批發價1500元，每支均價6 0元。

不過，批發店老板說，這種天價玫瑰早在半個月前，就全部被預訂一空。原本25支一束批發價是1500元，由於已缺貨，目前在一些花店零售價格可能要3000元以上，相當於每支逾百元。1060212

(中央社)