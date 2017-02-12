女駕駛疑過彎不慎 半夜連撞7車逃逸

停放在沙鹿區福幼街的銀色休旅車，左前、後車門全被撞毀。（王文吉翻攝）

黑車轎車左前保桿遭撞，引擎蓋變形，左前輪也外露。（王文吉翻攝）

銀色轎車引擎蓋凸起變形，肇事駕駛棄車逃逸。（王文吉翻攝）

警方到場，懷疑連撞7車的是白色轎車，但駕駛不知去向。（王文吉翻攝）

台中市沙鹿區福幼街昨凌晨傳出數聲巨響，住戶半夜出門查看，發現停在兒福館旁的整排車子都被撞壞，警方獲報到場清查，共有6輛車子遭殃，正當員警要追查肇逃車輛時，附近鎮南路及北勢二街口，又傳出擦撞事故，一輛白色轎車撞到路旁車輛後，駕駛棄車逃逸。

清水交通分隊調查，北勢二街的白色轎車是釀成7車毀損的禍首，研判該車由福幼街往鎮南路方向行駛，疑轉彎不慎連撞6車，駕駛往前開，又在北勢二街撞到第7輛車，因白車毀損嚴重，無法繼續開，才棄車逃逸。

警方依車牌追查，找到肇事的白色轎車車主黃男，他向警方表示，車子當天是借給34歲的妹妹使用，但妹妹一夜未歸，電話也沒接。目前警方正設法聯絡黃女到案說明。

(中時)