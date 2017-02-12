農漁會選舉 警政署長陳國恩南下嘉義緊盯

往常基層農、漁會選舉，「金錢、暴力介入選舉」之風聞不斷。本次選舉於嘉義縣少數鄉、鎮亦有耳聞，為免因暴力介入致使會員產生恐懼，恐引起參與選舉及投票意願低落，為遏止此一不良選舉風氣，警政署長陳國恩特地南下嘉義縣召開查察賄選防制暴力會議，以有效遏止不法介入，維護乾淨選風。

106年各基層農會選舉將於19日舉行投（開）票，並於3月1日至4日於各鄉鎮市農會召開會員代表大會選舉理（監）事及出席上級農會代表，在區漁會部分也已經完成各漁民代表及漁事小組長的登記並進入資格審查階段，選情可說已進入白熱化階段，12日上午10時30分在嘉義縣警察局召開查賄制暴會議，警政署長陳國恩就嘉義縣選情概況及查察賄選與防制暴力介入等可能遭遇之問題提出分析、檢討並做成相關指示。

署長陳國恩特別要求嘉義縣警方除針對已蒐獲之相關賄選及暴力情資應嚴密查察偵辦外，並應加強聯繫各農、漁會選舉候選人，除維護其本身安全並即時瞭解是否有發現暴力或金錢介入之情事。

署長陳國恩於會後並與警察局長林清求共同呼籲此次基層農、漁會選舉相關選民，大家一起與檢、調、警扮演「查賄、制暴終結者」的角色，希望共同監督此次選舉並踴躍檢舉賄選、制裁暴力，以維護乾淨選風達到「選賢與能」之目標一起努力，讓此次基層農、漁會選舉順利圓滿完成。

(中時)