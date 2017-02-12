高雄國際馬拉松 肯亞選手奪男女雙料冠軍

我要評比

2017高雄MIZUNO國際馬拉松今天世運大道開跑，肯亞籍選手包辦全馬男女雙料冠軍，台灣選手張智軫奪女子組第5名，蔣介文獲男子組第8名。但最吸睛的是百馬達陣的狗狗「黃檸檬」。

MIZUNO國際馬拉松是全台唯一有場地、路線、成績3大認證的賽事，今年持續以11個城市景點、澎湃的補給與沿途熱情的加油聲獲得選手的肯定與好評。

共有來自菲律賓、肯亞、日本、美國等31個國家、308位國外選手及2萬多名國內跑者參與2017高雄MIZUNO國際馬拉松，立委趙天麟也參賽並跑完全程。

全馬比賽結果男女子組冠軍都由肯亞籍選手摘下，男子組冠軍是千鵬比（Chepngabit Noah Kipruto）的大會成績是2小時13分18秒，女子組冠軍卡阮谷（Karungu Jedidah Wanjiru）的大會成績是2小時38分41秒。

台灣籍選手也有好成績，男子組蔣介文獲第8名，女子組張智軫獲第5名。

有關環團質疑初春在大氣擴散差的空氣品質舉辦馬拉松是在讓選手吸毒，得獎受訪者表示，高雄市的空氣品質還好，濕度、溫度和空氣尚佳，對選手熱力擴散也幫助。

除了參賽者成績受關注，全場最吸睛莫過於大黃狗「黃檸檬」。牠與主人黃獻文已經是第8年報名參賽，「黃檸檬」今天順利達陣百馬。

當「黃檸檬」跑抵現場，熱情的跑著簇擁著牠，有人為牠戴上花頸圈，還有人獻花、送雞腿、送紅包。

張嘴氣喘噓的「黃檸檬」好像也為自己締造佳績感到快樂、綻放燦爛的笑靨，成了全場的人氣王，不管是跑者還是民眾搶著合照，讓「黃檸檬」顯得羞澀、不自在。1060212

(中央社)