陸保監會：2017險資運用困難

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中國大陸保險監督管理委員會副主席陳文輝表示，2017年可能是保險資金運用非常困難的一年，保險業對於風險問題要保持高度警惕和敏感，牢牢守住「制度紅線」和「風險底線」。

人民網今天報導，陳文輝日前出席保險資金運用專題培訓會時，作上述表示。他指出，保險資金運用領域出現非理性舉牌（增持）、跨境跨領域大額投資和併購、激進經營和激進投資、監管套利等問題。

陳文輝強調，2017年可能是保險資金運用非常困難的一年，保險業要切實增強「風險意識」、「責任意識」和「底線意識」，對於風險問題要保持高度警惕和敏感，牢牢守住「制度紅線」和「風險底線」。

他說，2017年及今後一段時期，保險資金運用監管工作將牢牢把握「保險業姓保、保監會姓監」定位，堅決處置存在的風險隱患、撤銷不符合條件的投資能力備案等，堅決守住不發生系統性、區域性風險的底線。

新年以來，大陸監管層已頻頻「亮劍」。中國大陸證券監督管理委員會主席劉士余10日將矛頭直指「資本大鱷」，表示資本市場不允許大鱷呼風喚雨，對散戶扒皮吸血，要有計畫地把一批「資本大鱷」逮回來。1060212

(中央社)