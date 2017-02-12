中捷電聯車市區遊行 上千民眾爭相拍照

日前運抵台中港的台中捷運綠線首批電聯車，經完成報關作業後，為讓民眾近身目睹電聯車風采，台中市政府今天舉辦電聯車市區遊行活動，吸引上千民眾爭相拍照。

今天遊行隊伍包括1節電聯車及2具轉向架，由警車進行前後及二側戒護作業，遊行車隊總長近百公尺，沿著中二路、向上路，一直到北屯路，最後再運到北屯廠。為讓民眾近身目睹電聯車風采，中間停留大新國小與四維國小，並盛大舉辦歡迎儀式。

台中市長林佳龍、交通局長王義川、立法委員張廖萬堅等人都出席共襄盛舉，慶祝第一節電聯車來到台中，迎接台中捷運化時代來臨。現場也吸引上千位民眾爭相目睹，有如一場盛大的嘉年華會，相當熱鬧。

林佳龍指出，在交通部、台北捷運公司、交通局多方合作下，台中捷運將如期於3年後全線通車，明年展開試營運。

此外，交通部日前已正式核定捷運藍線，市府將爭取盡快動工，大台中山手線也將爭取中央列入重大市政預算辦理，加上環狀輕軌計畫，結合捷運場站的周邊公車、i-Bike等大眾運輸工具，節能減碳、綠色交通的大台中交通運輸系統儼然成形。

王義川表示，目前捷運整體工程進度將近完成70%，土建工程已接近尾聲，機電系統已陸續進場施工，供電系統已完成機廠及烏日站主變電站設備安裝及送電作業；行控中心自動控制設備正製造中，通訊設備基地台已完成申請；自動收費系統原型車也已完成製造並進行功能測試，後續將移置台中實地測試，穩健朝民國107年試運轉，109年通車目標邁進。1060212

(中央社)