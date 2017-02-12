影后遭批演技下滑 氣嗆：比你高出一個珠穆朗瑪峰

李小熱舞演出引來兩面評價。（圖／取材自李小璐微博）

李小璐是金馬史上最年輕影后。（圖／中時資料照）

被指演技下滑，李小璐爆氣回嗆。（圖／取材自微博）

大陸女星李小璐16歲時，憑《天浴》奪得第35屆金馬獎最佳女主角，成為金馬史上最年輕影后，但自2012年和演員賈乃亮結婚生子後，便減少作品產量，生活重心幾乎都放在家庭。而昨她參加元宵晚會，勁歌熱舞的模樣卻出現正反兩面評價，還有人直批她演技下滑，惹得她不滿回嗆，引發不少討論。

李小璐昨參加湖南衛視舉行的元宵喜樂會，身穿白色毛大衣獻唱舞曲《迷人女孩》，性感舞姿被不少網友讚她認真又專業，不過，也有人覺得舞曲太韓風，配上她的舞蹈看來有點尷尬，直言「李小璐怎麼走這種路線了」、「這是完全走炫雅的live吧」、「越來越像網紅了」。而李小璐結束表演受訪時，則回應「其實唱歌跳舞只是我的愛好，不是那麼專業，拿出來給大家見笑見笑」。

熱舞片段播出後，更有網友在微博評論李小璐，指她「演技下降演得尷尬」、「最近都沒看到代表作」，而李小璐本人看到後，則轉發貼文回嗆對方「我的演技比你高出一個珠穆朗瑪峰，有本事跟我PK了再來評價，要不咱倆尬個舞也行」，看得出其滿滿怒氣。

貼文一出，粉絲要李小璐別在意那些輿論，但也有人覺得該網友講的中肯，近年確實沒見到她有代表作，在網上造成一片熱議。

(中時電子報)