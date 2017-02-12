若當選黨主席 郝龍斌：有信心把台北市拿回來

國民黨副主席郝龍斌（右）今到南港參加活動，他向黨員宣告若當上黨主席，有信心把北市拿回來。（張立勳攝）

國民黨副主席郝龍斌今早前往南港，參加黨員新春團拜與慶生會，他致詞時強調，若選上黨主席有信心把台北市拿回來，保住新北市，桃園、新竹有大幅度進展，甚至拿回執政。

郝龍斌向黨員解釋為何要選黨主席，他說，國民黨在過去讓大家失望，是因為不能夠真正反映民意，現在民進黨民調下來，但國民黨仍不見起色，就是我們沒有做出讓民眾關心事情、反映需要的作為。

他說，發起反對核災食品來台連署就是最明顯的例子，只要了解民眾真正希望我們去做什麼，我們全力去做就會獲民眾支持，支持過程中民眾會改變對國民黨的想法與觀感，這也是為什麼要挺身而出參選黨主席的理念。

郝表示，當選主席後，他要改革國民黨、超越民進黨，要透過不斷反映民意方式爭取超過50％以上民眾支持，讓國民黨重返執政。

他認為，每一個社會關注的政策，國民黨都應該用有效的方式來做，像軍公教年金改革是不公、不義、違法、違憲，要怎麼做才能制止民進黨傷害軍公教權益與尊嚴，國民黨沒辦法透過立法院表決，但既然違法、違憲，我們應該釋憲，方案不好就舉辦民間國事會議，不只是結合軍公教各方團體代表，還要讓社會大多數人知道怎麼做能可長可久。

郝說，他精算現在年金改革方案照樣會破產，且延長破產10年，不但損害軍公教權益、尊嚴，還會造成階級對立，有必要不排除發動強力抗爭，到總統府前埋鍋造飯，只要有效提升國民黨士氣，讓民進黨知所節制，在野不只是做監督、制衡角色，要超越執政，才有可能再度執政。

郝龍斌指出，2018對國民黨很重要，台北市一定要拿回來，他若選上黨主席有信心把台北拿回來保住新北市，桃園、新竹有大幅度進展，甚至拿回執政，此外，要深耕台南、高雄，這是黨主席該做的事情，所以如果當上黨主席，他將公開承諾拿下台北、新北，否則就辭職，最後他也許願，2018拿回台北守住新北，2020重返執政。

(中時)