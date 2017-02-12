NBA》跟韋少互飆什麼垃圾話 杜蘭特：我忘了

當看到杜蘭特與韋斯布魯克戶飆垃圾話，全場雷霆球迷情緒頓時陷入沸騰。(美聯社)

去年夏天跌破眼鏡宣布加盟勇士後，杜蘭特12日首次回到雷霆主場，面對雷霆球迷噓聲，以及在比賽中跟前隊友互嗆，不過杜蘭特賽後被問到自己跟韋斯布魯克說了些什麼，他的回答竟是，「我忘了！我當時沉浸在球賽中了。」

早就預期雷霆球迷會噓他的杜蘭特表示，原本他預期現場的噓聲會更大聲一點，「這很有趣，因為我現在成為對方的球員，所以雷霆球迷應該要噓我，這很正常，我必須接受這些，反正我就做好自己工作，把球打好就對了。」

至於聽到針對杜蘭特龐大噓聲的韋斯布魯克，到底做何感想？他回答，「事實上，我以前造訪每個客場，都被噓得很慘，現在情勢有所改變了，我以前就經歷過這些，就是上場努力競爭，事情就是這樣。」

不過很快地，場上敵人就要變成隊友了，因為20日登場的全明星賽，到時候韋斯布魯克將跟杜蘭特、柯瑞、克雷湯普生、卓雷蒙格林等勇士球員同在西區明星隊，韋少說：「我不知道，反正到時候再說。」

勇士隊上最愛飆垃圾話的高手格林，是怎麼看待杜蘭特與韋斯布魯克在場上互飆垃圾話呢？他說：「我愛這些，比賽就該這樣，這是場充滿競爭性的比賽，他們兩人都很有競爭性，說垃圾話就說了，這沒什麼，我很享受這些。」

(中時電子報)