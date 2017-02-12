陸企併購歐司朗子公司 美德准了

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德國歐司朗（OSRAM）說，美國外來投資審查委員會（CFIUS）已批准歐司朗向陸資財團出售其照明業務，德國經濟部1月也已批准此案，目前這樁收購案只待中國監管部門最終批準即可完成。

新華網曾報導，這起併購案交易價格超過4億歐元（約新台幣133億元）。德媒則分析，理論上，陸資財團可能2017財政年度完成對歐司朗照明業務的收購。

中新網今天報導，歐司朗總部位於德國慕尼黑，成立已110年，產品涵蓋民用照明設備、紅外線、X光等高科技照明設備，被廣泛應用於虛擬實境、自動駕駛、智慧型手機、建築及智慧城市等。

此次歐司朗擬出售的為單獨拆分的子公司、主營家用照明燈具的朗德萬斯（Ledvance）。自2016年中旬，朗德萬斯從歐司朗中完成拆分以來，有多家中國大陸企業曾表達併購意願。

2016年7月26日，歐司朗監事會決定把朗德萬斯出售給由大陸照明企業木林森、戰略投資公司IDG資本和財務投資公司義烏國有資產營運中所心組成的中國大陸財團。

報導引述德媒指出，朗德萬斯約擁有20億歐元銷售額和1.25萬名雇員。

2016年，幾起陸企計劃併購案引發全球媒體關注，包括陸企併購歐司朗子公司、美的併購德國著名機器人製造商庫卡、福建宏芯投資基金洽購德國半導體企業愛思強。

美國政府當時反對愛思強在美國的業務被收購，因為這項交易有可能威脅美國國家安全，再加上德國官方重新啟動審查，宏芯最終放棄對愛思強的併購。1060212

(中央社)