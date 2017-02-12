北韓發射彈道飛彈 南韓發聲明譴責
南韓外交部今天發表聲明，嚴厲譴責北韓今晨發射1枚彈道飛彈，不僅公然違反聯合國安理會相關決議，還對朝鮮半島以及全世界的和平與安全構成嚴重威脅。
南韓發出聲明指出，北韓多次發起挑釁，正面挑戰國際社會通過安理會第2321號決議表現出的意志，毫無掩飾地展現了金正恩政權只執迷於核彈開發的非理性本質。
聲明中說，北韓去年發射了24枚彈道飛彈，今晨試射是今年年初以來首次發射彈道飛彈，北韓習以為常的挑釁，將讓國際社會進一步凝聚實現北韓無核化的意志。
南韓「聯合新聞通訊社」報導，南韓將透過確實執行安理會第2321號決議等對北韓制裁措施，與美國、日本和歐盟等盟友合作加大對北韓制裁力道，讓北韓政權認清若不停止核武開發計畫就無法生存下去。
南韓外交部聲明強調，南韓政府將以穩固的韓美聯合防衛力量為基礎，遏制北韓核彈威脅的同時，將毫不動搖地應對北韓威脅，守護國家安全與國民生命。
南韓合同參謀本部表示，今天上午7點55分，北韓在平安北道芳峴一帶朝向朝鮮半島東部海域發射1枚型號不詳的彈道飛彈。該飛彈飛行了500多公里，從飛彈射程來看，該飛彈並非洲際飛彈，很可能是蘆洞飛彈或舞水端飛彈的改良型。1060212
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。