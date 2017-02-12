北韓發射彈道飛彈 南韓發聲明譴責

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南韓外交部今天發表聲明，嚴厲譴責北韓今晨發射1枚彈道飛彈，不僅公然違反聯合國安理會相關決議，還對朝鮮半島以及全世界的和平與安全構成嚴重威脅。

南韓發出聲明指出，北韓多次發起挑釁，正面挑戰國際社會通過安理會第2321號決議表現出的意志，毫無掩飾地展現了金正恩政權只執迷於核彈開發的非理性本質。

聲明中說，北韓去年發射了24枚彈道飛彈，今晨試射是今年年初以來首次發射彈道飛彈，北韓習以為常的挑釁，將讓國際社會進一步凝聚實現北韓無核化的意志。

南韓「聯合新聞通訊社」報導，南韓將透過確實執行安理會第2321號決議等對北韓制裁措施，與美國、日本和歐盟等盟友合作加大對北韓制裁力道，讓北韓政權認清若不停止核武開發計畫就無法生存下去。

南韓外交部聲明強調，南韓政府將以穩固的韓美聯合防衛力量為基礎，遏制北韓核彈威脅的同時，將毫不動搖地應對北韓威脅，守護國家安全與國民生命。

南韓合同參謀本部表示，今天上午7點55分，北韓在平安北道芳峴一帶朝向朝鮮半島東部海域發射1枚型號不詳的彈道飛彈。該飛彈飛行了500多公里，從飛彈射程來看，該飛彈並非洲際飛彈，很可能是蘆洞飛彈或舞水端飛彈的改良型。1060212

(中央社)