客家掛紙掃墓 苗縣火警近百起
根據客家族群傳統習俗，元宵節過後開始「掛紙」掃墓，今天苗栗縣各公墓湧進大量人潮祭拜租先，但因燭火不慎，引發近百起公墓火警，讓消防隊員疲於奔命。
苗栗地區的客家人在元宵過後第1天開始掃墓祭祖，而不是在清明節，主要原因是，早期大多數客家人都外出謀生，趁著年節假期回到家鄉團聚，順便掃墓祭祖，再回到工作崗位，免去來回奔波。
苗栗縣各公墓上午出現許多掃墓人潮，民眾除了帶著三牲、水果和鮮花外，免不了紙錢和鞭炮，還有人為了方便，直接放火燃燒雜草，截至中午1時許，苗栗縣消防局就接獲近百起公墓、山林火警報案。
由於火警發生的地點，大多位於山區，缺乏水源之處，大型消防水車難以抵達，只能用小車水線灌救，或開設防火巷道，阻止火勢蔓延，所幸山林火警都及時獲得控制，無人員傷亡，不過也讓消防隊員「累壞了」。
苗栗縣消防局預計18、19日將還會有一波客家人「掛紙」高峰期，呼籲民眾遵守「雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、冥紙不飛揚、爆竹不燃放、記得滅餘燼、記得收垃圾」等「四不二記得」原則，以避免發生危險。1060212
(中央社)
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