別以為小事 忘記開陽台窗可能喪命
每年冬天都傳一氧化碳中毒事件，北醫急診醫師說，有些家庭知道熱水器要裝陽台，卻因為怕冷，把陽台窗戶緊閉，形同密閉空間，增加中毒風險。
寒流來襲，不少民眾大量使用熱水器泡澡，台北市消防局今凌晨接獲2起因熱水器通風不良，造成一氧化碳中毒意外，共9名香港、新加坡籍民眾送醫，所幸皆無生命危險。
陽光基金會也發布新聞稿表示，寒流來襲，民眾為保暖常緊閉門窗，因空氣不流通導致一氧化碳中毒案件時有所聞。
根據消防署資料顯示，民國105年一氧化碳中毒案件共61件，造成3人死亡、174人受傷。近年雖一氧化碳中毒案件大幅下降，過去13年來因一氧化碳中毒死亡人數高達182人，一氧化碳中毒的案件中，高達80%民眾都是把熱水器安裝在密閉式空間內。
台北醫學大學附設醫院急診醫學科主任侯甚光受訪時表示，冬季臨床上會接觸到一氧化碳中毒個案，大部分是緊閉門窗、熱水器放在室內或陽台，且陽台外面還加窗封閉，就可能造成一氧化碳擴散到室內。
一氧化碳中毒初期的症狀是頭痛、頭昏、噁心、嘔吐、四肢無力、疲勞；但侯甚光說，當個案一直暴露在一氧化碳環境下，體內濃度愈來愈高，就會影響腦部狀況，產生恆久性的神經受損，也可能導致死亡。
侯甚光表示，解除一氧化碳中毒需給予氧氣，代謝一氧化碳。如果發現家人可能中毒，出現頭暈等徵兆，第一應先開啟門窗，盡快將患者帶到空曠的地方，一般的空氣約有20%氧氣，可幫助患者緩解症狀，之後就醫也可以使用純氧、高壓氧治療，減少腦部傷害。
很多人天冷的時候習慣緊閉門窗、泡熱水澡，侯甚光說，浴室裡絕對不要放置熱水器，且熱水器放在陽台也一定要維持通風，不要緊閉陽台的窗戶。1060212
(中央社)
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