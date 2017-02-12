宜蘭房屋稅與違規農地脫鉤 吳澤成：非推翻前政

宜蘭縣代理縣長吳澤成解釋，房屋稅與違規農地脫鉤，是為了合乎房屋稅課徵精神，並非鬆綁農地農用政策或推翻前政。（簡榮輝攝）

宜蘭縣政府為了遏止炒作農舍歪風，去年中旬先對農地未農用實施房屋稅差別費率，年底再調高地價稅，引發地方極大民怨。日前傳出縣府計畫把房屋稅課稅標準與農地有無違規兩者脫鉤。代理縣長吳澤成今(12日)表示，房屋稅評定要件未包含農地違規事項，產生不公平現象，強調修正目的是回歸房屋稅課徵精神。

「土地歸土地，房屋歸房屋」吳澤成說，房屋稅評定三條件包括單價構造、折舊率與地段率，並無其他違規事項。當初將農地違規當作課徵房屋稅加倍依據，不在法令範圍，較偏向懲罰性政策，執行過程傷及無辜，去年已經出現爭議，林縣長任內已答應檢討，恰好在這節骨眼有結論「並非推翻前政！」

吳澤成強調，農地農用政策不會變。原有的房屋稅差別費率，以土地違規超過一定範圍作為加倍課徵依據，最高加到3倍，經過內部檢討，確有不合理之處。因此針對不合理處修正，農舍之外的農地違規使用部分，仍將維持課徵地價稅。

吳澤成指出，農舍興建蔽率為農地1/10，其他9/10農地必須維持農用；如有1/10農舍、3/10農業設施，那其他的6/10還是要維持農地面貌。過去縣府很計較曬穀場面積、種樹等問題，與農民糾葛許久，而事實上，即使實際農業經營的農舍也會與住家並存，屆時不動產評價委員會也將納入考量。

外界傳聞縣府修正農舍房屋稅差別費率是為了鬆綁農地農用政策，吳澤成澄清，傳言與事實不符，既有農地農用政策不變。同時舉例，林縣長時期針對《農發條例》去訂定自治條例來附加限制條件，以導正農舍氾濫問題，後來中央也跟進加嚴，縣府隨即修正回歸中央法令，不是說變。

吳澤成希望在2月底前完成不動產評價委員會、3月發布，並作為5月開徵房屋稅的課稅依據。吳表示，縣府在既有的農地違規使用部分，會跟違章建築處理方式一樣，要求在期限內改善。新建戶也是嚴格要求的重點，否則待屋子蓋起來了才要人家拆，這樣一定會起衝突。

(中時)